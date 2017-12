Recente queda de preços na Ceagesp Os preços de alguns produtos hortifrutigranjeiros apresentaram queda de ontem para hoje na Ceagesp. Segundo Flávio Luis Godas, chefe de economia da entidade, o aumento da oferta e a diminuição do consumo, frente aos preços muito altos, levaram a uma reversão na tendência de alta dos últimos dias. As quedas de preço ocorreram com a abobrinha (13,33% em relação a ontem), o tomate (16,67%), o agrião (16,67%), o alface (22,22%), a escarola (33,33%), a couve-flor (25%) e com os brócolos (28,75%). A vagem, a acelga, o almeirão, o espinafre e a rúcula permaneceram estáveis em relação a ontem. Dentre os que ainda subiram estão o chuchu (20%), a beringela (10%), o quiabo (25%), o pepino (13,33%) e o figo (40%). Os preços, porém, continuam acima do registrado antes das geadas. A caixa com 24 unidades de alface custava hoje R$ 14,00, contra um preço médio de R$ 8,00 e R$ 10 ,00, antes das altas dos últimos dias. O único entrave para uma normalização gradual dos preços é a chance de novas geadas. Batata, beterraba, cenoura, mandioca, mandioquinha, cará, inhame, pimentão e milho verde são boas opções para substituir os produtos em alta e em falta e devem ter maior demanda nos próximos dias.