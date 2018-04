Recessão afeta a setor automobilístico na Argentina A recessão argentina está afetando fortemente o setor automotivo. Da produção às concessionárias, nunca se vendeu tão pouco. Segundo dados da Associação de Concessionárias, metade dos 650 pontos de venda de automóveis de todo o País venderam menos de três carros por mês de abril até agora. Desse total, cem concessionárias informaram que não venderam um carro sequer. Na década de noventa, a média era de 27 automóveis comercializados mensalmente. Nas fábricas, a situação não é diferente e a saída têm sido a determinação de férias coletivas ou a redução da jornada de trabalho. "Em alguns casos, a ociosidade da fábrica chega a 85%", conta Luis Ureta Saenz Peña, Presidente da Adefa (a Anfavea argentina). A entidade lamenta ainda que as vendas para o Brasil também estejam em queda. Estima-se que a redução das vendas para o País vizinho este ano será de 30%. Nos anos 90, segundo a Adefa, as montadoras vendiam 42 mil veículos por mês no mercado interno. Hoje, essa cifra é de cinco mil unidades.