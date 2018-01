Recessão americana é a ameaça maior, diz economista O economista Paulo Rabello de Castro, diretor da SR Rating, considera que a recessão na economia dos Estados Unidos é mais grave para o Brasil do que uma nova guerra no Golfo Pérsico, que poderia repercutir no preço do petróleo. Para ele, não é a questão do petróleo que motiva o governo George W. Bush à invasão do Iraque. "Os Estados Unidos têm muitas maneiras de conseguir petróleo naquela região. O que o Bush, antes de mais nada, está tentando de certa forma contornar é o imenso problema doméstico que está subentendido. Ou seja, os Estados Unidos estão de fato numa recessão", disse Rabello em entrevista ao programa Conta Corrente, da Globo News. Segundo ele, o Brasil deve diminuir suas vulnerabilidades não apenas diante da eminência de uma nova guerra, mas principalmente por causa da recessão na economia americana. "Todo mundo diz que o preço do petróleo vai subir e pode afetar o dólar. Mas, de fato, o nosso principal inimigo é a recessão norte-americana. O inimigo principal do Bush mora e dorme com ele: é a própria economia americana em queda." Fortalecimento do terror Paulo Rabello de Castro apontou que o risco maior de uma guerra no Iraque seria o fortalecimento do terrorismo. "Nós estaremos abrindo um flanco para que os extremistas do mundo inteiro ganhem a falsa razão que eles procuram obter. Os Estados Unidos (na visão terrorista) são um feroz inimigo que precisa ser combatido nas trevas, através de atos terroristas que vão atingir não só os Estados Unidos, como eventualmente países que os apóiem e dêem suporte."