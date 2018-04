Recessão da economia japonesa pode continuar em 2009

O ministro da Economia do Japão, Kaoru Yosano, afirmou nesta terça-feira, 18, que a contração na segunda maior economia do mundo pode continuar durante o atual ano fiscal e em 2009, informou a agência local Kyodo. Veja também Bolsas asiáticas abrem pregão em queda De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise O governo japonês anunciou na segunda-feira que a economia do Japão entrou em recessão após uma contração entre julho e setembro de 0,4% em termos reais, a segunda redução trimestral consecutiva depois dos 3% entre abril e junho. Yosano declarou que a economia japonesa estava "em uma fase de recessão" e que por enquanto permanecerá assim, dadas as perspectivas de arrefecimento da economia global. Nesta terça-feira, o ministro da Economia voltou a comentar o assunto, e disse que "é difícil encontrar fatores que possam contribuir para reverter (o PIB) em direção a um território positivo". Yosano admitiu que não acredita que a economia japonesa possa ter um crescimento positivo nos anos fiscais de 2008 e 2009. "As previsões econômicas deverão ser a base para a compilação orçamentária e devemos enfrentar essa realidade", apontou.