Recessão dos EUA está perto do fim, dizem especialistas

A atual recessão dos EUA - a mais longa da história do país - aparentemente está perto do fim, afirmaram alguns analistas com base nos dados divulgados nesta sexta-feira pelo governo norte-americano. De acordo com dados preliminares do Departamento de Comércio dos EUA, o Produto Interno Bruto (PIB) do país encolheu a uma taxa sazonalmente ajustada de 1% no segundo trimestre, em termos anualizados. O declínio foi menos acentuado do que o previsto por Wall Street, de 1,5%.

Para Sung Won Sohn, professor da Universidade do Estado da Califórnia, diante do ritmo menos acentuado de contração dos últimos trimestres, "a pior recessão desde a Grande Depressão está provavelmente chegando ao fim". Economistas preveem crescimento do PIB norte-americano a partir do terceiro trimestre, sugerindo que a recessão está perto do fim. "Vamos esperar uma expansão da economia no segundo semestre deste ano", afirmou o presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke, durante um discurso no domingo.

No primeiro trimestre, o PIB diminuiu 6,4%, enquanto no quarto trimestre do ano passado a contração foi de 5,4%, marcando o pior momento da recessão. Os dados sobre o terceiro trimestre de 2008 foram revisados em baixa e revelaram um declínio mais acentuado que o calculado originalmente. Levando em consideração a contração do segundo trimestre, o PIB dos EUA já acumula quatro trimestres consecutivos de queda, algo inédito desde que o governo norte-americano passou a monitorar o dado em base trimestral, em 1947.

Alguns relatórios divulgados nesta semana reforçam a perspectiva de recuperação. As vendas de imóveis residenciais novos cresceram pela quarta vez em seis meses durante junho diante dos preços mais baixos das propriedades. No mesmo mês, as encomendas de bens duráveis caíram em termos gerais, mas subiram excluindo o setor de transportes. As informações são da Dow Jones.