Recessão está cedendo, diz Livro Bege do Fed

Muitos dos 12 distritos do Fed "indicaram que o ritmo de declínio se moderou desde o último relatório ou que a atividade começou a se estabilizar, embora em um nível baixo", diz o Livro Bege, que é um sumário das condições econômicas atuais e servirá de base para a decisão de política monetária do próximo encontro do Fed, marcado para os dias 11 e 12 de agosto. As informações da pesquisa divulgada hoje foram coletadas até 20 de julho. O Livro Bege anterior cobriu o período de metade de abril até maio e foi mais negativo do que se esperava; apenas cinco dos distritos haviam reportado que a tendência de baixa estava mostrando sinais de moderação.

Apesar das evidências promissoras do relatório de hoje, ainda está claro que a economia americana continuará a enfrentar severos desafios, particularmente nos mercados de imóveis e trabalho. Muitos distritos, por exemplo, reportaram fracos mercados de moradia. Além disso, o mercado de imóveis comerciais se enfraqueceu mais nos últimos meses em dois terços dos distritos. Também muitos distritos reportaram "lenta atividade de varejo", com as regiões de Cleveland, Richmond e Minneapolis reportando declínios adicionais nas vendas. As informações são da Dow Jones.