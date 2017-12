Recessão industrial deve acabar no 3º trimestre diz IBGE O coordenador de indústria do IBGE, Silvio Sales, disse hoje que "tudo indica que a recessão industrial poderá ser superada no terceiro trimestre". No primeiro semestre, houve uma recessão técnica da indústria, marcada por duas quedas consecutivas na produção no primeiro e no segundo trimestres, em relação ao trimestre imediatamente anterior. Sales explicou que suas contas indicam que, caso setembro apresente crescimento zero em relação a agosto, ainda assim haveria uma estabilidade no terceiro trimestre, em relação ao segundo trimestre, revertendo o quadro de recessão técnica. Sales afirmou que o IBGE não faz previsões, mas destacou que a indústria apresenta um quadro de recuperação moderada, que tende a prosseguir em setembro, inclusive por causa da reação nas vendas dos automóveis, conforme já divulgado pela Anfavea. As contas de Sales indicam também que, caso a indústria apresente em setembro um desempenho similar ao de agosto, poderá haver um crescimento na produção de 0,2% no terceiro trimestre, ante o segundo trimestre. "Acho que há uma recuperação moderada e que só está clara na área de duráveis, mas sem dúvida a indústria está em situação melhor do que há dois meses", disse.