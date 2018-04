Recessão mundial pesa sobre os preços das commodities e derruba índice A queda de cerca de 35% dos preços em dólar das matérias-primas no mercado internacional, registrada neste ano por causa da recessão global e da demanda ainda fraca por produtos industriais, explica a deflação persistente em indicadores de preços como o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), apesar da tendência de recuperação da economia brasileira. O Índice de Preços por Atacado (IPA) representa 60% do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas e é fortemente influenciado pelas oscilações das matérias-primas e pela cotação do dólar. O IPA-M teve retração de 0,85% este mês, ante deflação de 0,45% em junho. Em contrapartida, tanto o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que responde por 30% do IGP-M, e o Índice Nacional da Construção Civil (INCC), que pesa 10% no indicador, registraram em julho altas de 0,34% e 0,37%, respectivamente. "A inflação está sob pressão baixista por causa da queda dos preços em dólar das commodities no mercado internacional", observa o sócio da RC Consultores, Fabio Silveira. Além disso, desde o começo do ano, o real se valorizou em relação ao dólar, o que aumenta pressão baixista sobre os preços das commodities em reais. "A deflação vem de fora e está no âmbito dos preços no atacado", afirma o economista-chefe da Concórdia Corretora de Valores, Elson Teles. Prova disso é que tanto o IPC-M como o INCC-M tiveram variações positivas este mês, enquanto o atacado registrou deflação. Além da pressão baixista exercida pelas matérias-primas, Teles destaca que o mundo ainda está em recessão e a queda no nível de atividade tem impacto direto nos índices de preços que registram deflação. No Brasil, diz ele, a recuperação no ritmo de atividade econômica ainda é gradual e insuficiente para justificar qualquer pressão inflacionária até mesmo sobre os índices de preços ao consumidor. Silveira, da RC Consultores, observa que, mesmo em fase de recuperação, a ociosidade hoje na indústria é muito grande. A demanda interna ainda fraca desarticula pressões por aumentos de preços tanto de matérias-primas como de produtos acabados. Apesar dos incentivos dados para o setor de bens de consumo duráveis, Silveira lembra que há muitos setores dependentes do comércio internacional que estão prejudicados. "O ritmo de atividade não voltou ao nível pré-crise. Por isso, não há motivos para aumentar os preços." Até julho, o IGP-M acumula deflação de 1,67% e poderá encerrar o ano com variação nula ou deflação de até 1%.