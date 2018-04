Recessão nos EUA e Europa parece inevitável, diz Mantega

Após participar de uma série de reuniões com representantes de países emergentes em São Paulo, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse nesta sexta-feira, 7, que "parece inevitável a recessão nos Estados Unidos, na Europa e no Japão", gerada pela crise financeira global. Para o ministro, o pior da crise mundial "já foi estancado". Na visão do ministro e dos outros representantes dos países emergentes que participam da reunião do G-20, o importante é restabelecer a confiança e a oferta de crédito no mercado financeiro, de modo a minimizar os efeitos da crise sobre as economias emergentes. Veja também: Brasil vai pedir mais voz para emergentes em encontro do G20 Com crise, Estado pode recuperar prestígio perdido, diz Lula De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Entenda a disparada do dólar e seus efeitos Especialistas dão dicas de como agir no meio da crise Dicionário da crise Mantega também afirmou que a avaliação dos países emergentes é que a crise tem afetado esses mercados por três canais principais: redução do crédito, menor fluxo de comércio exterior e retorno de capitais oriundos dos países avançados. Diante desse cenário e da necessidade de medidas para evitar novos problemas no sistema financeiro, ele afirmou que o G-4 (formado por Brasil, África do Sul, Índia e México) e o BRIC defendem nesta reunião do G-20 que é preciso reformular e reorganizar o sistema financeiro mundial e ajustar o papel das instituições criadas em Bretton Woods, como o FMI. Na visão dos países emergentes, de acordo com Mantega, faltam regras mais sólidas para impedir exageros de hedge funds. Ele também destacou a ausência de regulamentação, fiscalização e transparência nos mercados. Para o ministro, o cenário mostra que as agências de avaliação de risco falharam. Mantega também comentou que os emergentes defendem medidas para "contrabalançar" o efeito da queda das commodities, que prejudica países como a Rússia. Ele avaliou como "corretas" as medidas tomadas por países emergentes para controlar a crise, mas pediu mais esforço. "Consideramos a necessidade de que países avançados tomem medidas adicionais para reestabelecer crédito e confiança no mercado internacional. Medidas foram corretas e de grande magnitude, mas não foram suficientes para estabelecer crédito e confiança". Mantega disse também que no atual cenário são necessárias duas medidas: os EUA e Europa comprarem ativos tóxicos de instituições financeiras e os emergentes adotarem política anticíclica. G-20 e G-7 O ministro avaliou que o G-20 é mais representativo que o G-7 e que irá sugerir na reunião de sábado que o grupo seja formado por "chefes de Estado". "G-7 é parte poderio econômico e não representa emergentes.O G-7 é insuficiente para trazer soluções para os emergentes (...) Nos recusamos ir à reunião do G-7 como tomadores de café", criticou. O ministro defendeu que é essencial reformular as instituições multilaterais fazendo com que os Brics tornem-se mais participativos ou tenham voz igualitária. "Somos geridos por instituições criadas nos anos 40, mas o mundo mudou e os EUA não são mais o grosso da economia mundial", defendeu, acrescentando que os países emergentes já podem ser qualificados como responsáveis por 75% da economia mundial. "Temos pouco direito de voto, pouca ação nesses organismos. É preciso dar mais participação para os emergentes", argumentou. A sugestão de Mantega é de que os países pertencentes ao G-20 tenham uma atuação mais direta nas crises e desta forma representar melhor a correlação de forças que existe no mundo. O ministro acredita que o G-20 continua integrado e não há nenhum tipo de racha. Ele fez a afirmação ao responder a um jornalista que questionou quais seriam os países a integrar o G-7 conforme havia mencionado o ministro momentos antes. Mais cedo, o ministro afirmou que ou o G-7 se transformaria em G-13 ou G-14 ou o G-20 se fortaleceria. "Não há um racha. Se houver, é entre o G-7 e o G-20", comentou. Propostas O Brasil deverá apresentar na reunião do G20, que será realizada neste fim de semana, em São Paulo, propostas para aumentar a participação dos países emergentes no processo de reformulação do sistema financeiro mundial. Durante os dois dias de reuniões em São Paulo, ministros de Economia e presidentes de Bancos Centrais do G20 deverão discutir as causas da crise, seu impacto nos países em desenvolvimento e cenários para a economia mundial. Brasil ocupa atualmente a presidência rotativa do G20, grupo que foi criado em 1999, logo após a crise asiática, com o objetivo de tratar de questões relativas à estabilidade financeira. Texto atualizado às 19h04 (Com BBC Brasil)