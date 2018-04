Recessão pode terminar em breve, diz Federal Reserve

O Federal Reserve, o Banco Central dos EUA, informou na ata da reunião de política monetária realizada nos dias 23 e 24 de junho que o declínio na atividade econômica nos EUA poderá terminar em breve. Os EUA entraram em recessão em dezembro de 2007.

"Em sua discussão sobre a situação e a perspectiva econômica, os participantes em geral concordaram que a informação recebida desde a reunião de abril indica que a contração econômica está desacelerando e que o declínio na atividade pode cessar em não muito tempo", diz a ata.

O documento sugere uma recuperação lenta da economia norte-americana, o que deverá manter a taxa de desemprego elevada. Segundo a ata, os dados avaliados na reunião sugerem que a economia continua muito fraca, mas os declínios na atividades parecem estar diminuindo. O emprego continua caindo e o setor manufatureiro reduziu a produção ainda mais em resposta aos estoques excedentes e à demanda fraca.

"Mas as reduções no emprego e na produção industrial desaceleraram, o gasto com consumo parece se manter razoavelmente estável após encolher no segundo semestre de 2009, enquanto as vendas e a construção de residência de uma única família aparentemente se estabilizaram", prossegue a ata.

Segundo a agência Dow Jones, o Fed melhorou levemente suas previsões para o desempenho da economia neste e nos próximos dois anos e minimizou os riscos de deflação. Em relação ao programa de compra de Treasuries, a autoridade monetária indicou que não está segura sobre seus efeitos na redução dos custos do crédito.