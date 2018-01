Recessão, terror e guerra na pauta de Davos As incertezas da economia, as ameaças do terrorismo e o risco de uma nova guerra no Iraque serão os itens principais no cardápio de amanhã do Fórum Econômico Mundial. Há um ano, o encontro anual do Fórum foi realizado excepcionalmente em Nova York. A cidade ainda estava traumatizada pelos atentados de 11 de setembro, mas empenhada em mostrar seu poder de reação. Havia sinais de recuperação na economia americana. Os otimistas podiam ainda apontar o lançamento em Doha, no fim do ano anterior, de uma nova rodada de negociações comerciais. Os pessimistas apontavam a vulnerabilidade externa da economia americana e o risco de que a reativação perdesse vigor em pouco tempo. Dois dos principais participantes daquele debate estarão reunidos nesta quinta-feira, em Davos, para uma avaliação da economia global e de suas perspectivas. Gail Foster, vice-presidente e economista-chefe do Conference Board, era um dos analistas que apostavam numa firme recuperação da atividade nos Estados Unidos. Stephen Roach, economista chefe do banco Stanley Morgan Dean Witter, notabilizou-se nos últimos anos - e continua a notabilizar-se - por suas projeções sombrias. Até aqui, ele colecionou pontos importantes. Foi um dos primeiros a afirmar que a economia americana marchava para uma recessão. Os institutos especializados registraram a recessão, depois negaram que tivesse ocorrido e finalmente admitiram que ocorreu mesmo, ainda que de forma branda. Roach foi além, insistindo em que a recuperação poderia ser insuficiente e apontando os perigos do desequilíbrio externo americano. O cenário internacional oferece aos pessimistas, hoje, alguns elementos a mais que no começo de 2002. Em primeiro lugar, há a insegurança econômica associada ao risco de uma guerra com o Iraque. No dia 27, os inspetores da ONU deverão entregar seu relatório final sobre as armas iraquianas. Quase tudo que se disser sobre conjuntura econômica, nas discussões do Fórum, ficará condicionado ao que ocorrer depois desse relatório. A alta do preço do petróleo é apenas uma dos sintomas daquela insegurança. Há outras conseqüências ruins, uma das quais é a escassez de recursos estrangeiros para as economias em desenvolvimento. A situação fiscal européia é outro dado novo e negativo. Governantes de três das maiores economias do bloco europeu - Alemanha, França e Itália - foram advertidas para que adotem medidas de ajuste. Os alemães foram os primeiros a romper o limite de um déficit orçamentário igual a 3% do Produto Interno Bruto (PIB). Se quiserem atender à Comissão Européia, deverão reduzir o buraco para 2,75% do PIB em 2003. Mas o rombo é crescente e, segundo especialistas do Morgan Stanley, o ajuste necessário para atender à comissão representará uma compressão de mais de um por cento do PIB. Se os grandes da Europa se envolverem nesse tipo de acerto em 2003, a recuperação mundial será muito mais difícil - com elevados custos, naturalmente, para as economias em desenvolvimento. A terceira mudança importante, em relação ao quadro do ano passado, ocorreu nas negociações internacionais. Há muito menos otimismo, hoje, quanto às possibilidades de uma rodada favorável às economias em desenvolvimento. Os europeus deixaram claro que farão concessões muito limitadas em matéria de comércio agrícola, o que dará aos americanos uma desculpa evidente para também manter seus subsídios e barreiras. O debate sobre todos esses temas deverá ser recorrente nos próximos dias, com participação, no final da semana, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de seus ministros. Já na sexta-feira o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Luiz Furlan, um veterano de Davos, terá um encontro com a imprensa e participará de uma sessão sobre comércio internacional. O assunto será obrigatoriamente retomado pelo presidente, no sábado e no domingo. Veja o especial sobre os Fóruns de Davos e Porto Alegre