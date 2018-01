Recibo de telebrás: saiba o que muda A saída do recibo de Telebrás do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) não vai atingir quem adquiriu ações da empresa por meio do Plano de Expansão. Até porque, no curto prazo, o recibo não deixará de existir. Depois da privatização da Telebrás, em julho de 1998, houve um desmembramento dos papéis da empresa e os acionistas passaram a ter uma cesta com ações de 12 operadoras do setor. Por conta dessa divisão, o recibo é tido como referência para que os acionistas minoritários acompanhem o valor aproximado da somatória da cesta de ações. Na última sexta-feira, o recibo de Telebrás PN fechou com cotação de R$ 211,00 e o ON, de R$ 155,00. Mas, para obter o valor exato dos papéis, o cotista deve ir, primeiramente, a uma das agências do Banco Real e obter sua posição acionária, ou seja, o número de ações que possui de cada uma das empresas participantes do conjunto. Depois, será preciso verificar nos jornais de grande circulação a cotação do lote de mil ações de cada uma delas. Com esses dados, para calcular o valor em reais (R$), basta tomar por base a quantidade de ações, multiplicar pelo preço do lote e dividir o resultado por mil. Os papéis (ON e PN) que compõem a cesta são: Telesp Participações, Tele Norte Leste, Tele Centro Sul, Embratel, Telesp Celular, Tele Sudeste Celular, Tele Celular Sul, Tele Centro-Oeste, Tele Leste Celular, Tele Nordeste Celular, Tele Norte Celular e Telemig Celular. Os acionistas que estão precisando vender seus papéis, segundo especialistas do mercado, devem negociar todo o bloco de ações. Isso porque será cobrada uma taxa de corretagem que varia de 1% a 4% do valor da operação. E como o número de cotas, nesse caso, é pequeno, a venda individualizada não vai resultar em um valor razoável para o detentor dos papéis.