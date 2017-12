Reciclagem de alumínio movimenta R$ 850 milhões no Brasil O Brasil assumiu a liderança em reciclagem de alumínio entre os países onde a atividade não é obrigatória por lei. Dados da Associação Brasileira do Alumínio (Abal) mostram que em 2002 87% de todas as latas do material consumidas foram recicladas. A coleta de latas de alumínio movimenta cerca de R$ 850 milhões por ano e envolve, da coleta à transformação, cerca de 2 mil empresas. O balanço de 2003 será divulgado no início de março pela Abal. Mas, segundo estimativa da entidade, foi registrado crescimento no ano passado. Segundo a Abal, o índice de 87% corresponde a um volume de 12,1 mil toneladas de latas de alumínio ou, aproximadamente, 9 bilhões de unidades. Em relação a 2001, foi registrado crescimento de 2,6% sobre o volume coletado (118 mil toneladas). A reciclagem de alumínio no País vem registrando crescimento desde 1998. Naquele ano, o Brasil ultrapassou, pela primeira vez, o índice dos Estados Unidos (63% contra 55%). De acordo com a Abal, o índice brasileiro vem apresentando crescimento médio de 10% ao ano.