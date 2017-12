Reclamação contra escolas e faculdades diminui As reclamações contra escolas particulares na Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual - diminuíram em 75%, considerando o período de janeiro a dezembro de 1998 e o mesmo período em 2000. Um dos fatores que contribuíram para esta queda vertiginosa foi a regulamentação do setor pela lei 8.974 de janeiro de 1999, segundo Sônia Cristina Amaro, assistente de direção da Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual. A iniciativa do próprio órgão em intermediar negociações entre entidades que representam os alunos - União Nacional dos Estudantes (UNE) e União Estadual dos Estudantes (UEE) - e as instituições de ensino privado também podem ser consideradas um outro fator determinante para diminuir os abusos. Esta parceria em favor dos estudantes, chamada de Protocolo de Intenções, teve início em novembro de 2000 e pretende resolver os problemas com as escolas de forma amigável e coletiva. Desde então, nas audiências marcadas pelo Procon-SP com a presença das instituições de ensino e os representantes dos alunos, foram assinados Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta com três universidades: Universidade Cruzeiro do Sul (Unicsul), Universidade Ibero Americana e Universidade Ibirapuera (Unib). "Este termo serve para ajustar cláusulas de qualquer tipo de contrato que contrariam a legislação. O órgão, em nome dos consumidores, chama a empresa e tenta resolver a questão no âmbito administrativo. Isto está previsto no próprio Código de Defesa do Consumidor", explica Sônia. Veja no link abaixo as reclamações mais freqüentes contra as escolas particulares e o que o Procon-SP recomenda fazer nestes casos.