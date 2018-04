Reclamações contra bancos crescem em julho Em julho, as reclamações contra bancos aumentaram 4% em relação a junho, mas diminuíram 22,3% em relação a abril e 11,5% em comparação com maio. Os números fazem parte do levantamento realizado mensalmente pelo Banco Central. A pesquisa mostrou também que, em julho, foi registrada 1,13 reclamação para cada 100 mil clientes, ante 1,08 em junho, 1,27 em maio e 1,45 em abril. O índice registrado em junho é o segundo mais baixo desde que o estudo começou a ser feito, em abril deste ano. O ranking elaborado pelo BC lista as dez instituições com maior número de queixas. Os dez bancos do ranking - BRB, Santander-Banespa, ABN-Amro, HSBC, Unibanco, CEF, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Banrisul - tiveram 962 reclamações em junho, para 85,3 milhões de clientes atendidos. Tabela do BC com os dez bancos que mais reclamações receberam Banco Reclamações Nº de clientes Índice* Banco de Brasília (BRB) 15 382.511 3,92 Santander/Banespa 73 3.433.894 2,13 ABN Amro 65 3.166.800 2,05 HSBC 37 2.264.718 1,63 Unibanco 89 7.499.225 1,19 Caixa Econômica Federal 199 17.520.933 1,14 Itaú 100 9.923.373 1,01 Banco do Brasil 199 20.141.910 0,99 Bradesco 156 17.437.278 0,89 Banco do Rio Grande do Sul 29 3.591.854 0,81 * Número de reclamações dividido pelo número de clientes e multiplicado por 100.000.