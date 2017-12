Recolhimento do FGTS nas lotéricas As empresas já podem recolher o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de seus funcionários em qualquer uma das 6.500 lojas lotéricas em operação no País. O recolhimento poderá ser efetuado até sexta-feira, dia 7. Com este novo serviço, a CEF, segundo o diretor de Transferência de Benefícios, José Renato Corrêa de Lima, pretende reduzir os custos e oferecer comodidade, principalmente às empresas de pequeno porte. Do total de 1,7 milhão de empresas que fazem regularmente o depósito do FGTS para seus empregados, a CEF recebe 1,2 milhão de recolhimentos por mês, o que corresponde a 2/3 do total de depósitos. Para realizar o recolhimento em uma lotérica, o empregador deve possuir o programa gerador do Guia de Recolhimento do FGTS e Informações para a Previdência Social (GFPI) que pode ser obtido via Internet (veja no link abaixo) ou ainda nas agências da CEF. De posse do programa, o empregador deverá gerar um disquete com a relação de seus empregados e emitir duas vias da Guia de Recolhimento. O disquete e as duas vias ficarão com o lotérico, que emitirá um recibo para o empregador, com os dados da operação.