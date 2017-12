Recomeça fila de caminhões no Porto de Paranaguá Caminhoneiros voltaram a fechar ontem à noite, o pátio de triagem do porto de Paranaguá, não permitindo que nenhum caminhão saia para descarregar nos armazéns. Eles exigem pagamento de diárias pelo tempo parado na fila de espera. Desde Segunda feira, a fila voltou a se formar na BR-277 e hoje está a 85 quilômetros do porto, ultrapassando a região urbana de Curitiba. Calcula-se cerca de 3.500 caminhões às margens da rodovia. O embarque de navios ainda não foi afetado por que há estoques de grãos nos armazéns e os trens tem descido normalmente a Serra do Mar.