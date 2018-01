Recomendações de investimento Como principal recomendação de investimento, a corretora Prosper substituiu as ações preferenciais (PN, sem direito a voto) do Bradesco pelas Sadia com preço-alvo de R$ 1,75 - sem data prevista para que essa meta seja atingida - e potencial de alta de 45,8%. A mudança é justificada pelo analista Gustavo Alcântara no potencial de potencial para valorização das ações da Sadia, já que atualmente não espelham os bons fundamentos da companhia. A Fator Doria Atherino também revisou sua carteira de principais recomendações. A corretora substituiu as ações preferenciais tipo B (PNB, sem direito a voto) Copel pelas ações preferenciais da Globocabo, com preço-alvo de R$ 3,95 - sem data prevista para que essa meta seja atingida. A analista Lika Takahashi afirmou que as ações da Copel apresentaram boa valorização nos últimos dias. Por essa razão, ela acredita que os papéis da Globocabo estão mais interessantes no momento, com potencial de alta de 69%. A corretora Indosuez W. I. Carr elevou o preço-alvo de Sadia PN de R$ 1,75 para R$ 1,90 e de Perdigão PN de R$ 20,50 para R$ 22,50 - sem data prevista para que essa meta seja atingida. Também a Fama Investimentos modificou os preços-alvo de algumas empresas, como a da Ferbasa PN, para R$ 190,91; Guararapes PN, para R$ 13,24; da Magnesita PNA, para R$ 8,07 e da Metisa PN, para R$ 41,77 - sem data prevista para que essas metas sejam atingidas.