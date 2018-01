Recomendações de investimento para a semana Entre as dez corretoras consultadas semanalmente pela Agência Estado sobre as principais recomendações de investimento, a BBV Corretora revisou a projeção para a Globocabo, reduzindo o preço-alvo da ação preferencial (PN, sem direito a voto) de R$ 3,20 para R$ 2,30 por papel - a ser atingido em 12 meses. O novo preço-alvo corresponde a um potencial de alta de 100% em relação ao fechamento da última segunda-feira, dia 23. O analista Carlos Firetti disse que a expectativa de receita com serviços de telefonia foi descartada e as metas para o Vírtua nos próximos anos foram reavaliadas. Além disso, o novo preço-alvo já considera os efeitos do aumento da taxa de câmbio no resultado da companhia, informou o analista. BES Securites e Prosper incluem Copel PNB em seu portifólio A BES Securities trocou os papéis preferenciais tipo B (PNB) da Aracruz pelos papéis PNB da Copel, com preço-alvo de R$ 23,40 - sem data prevista para que esse valor seja atingido. O analista Mário Palhares afirmou que a ação da companhia de energia vem sendo penalizada pelo mercado nos últimos pregões. Ele lembrou que o cronograma de privatização da empresa está em dia, devendo ser concluído entre outubro e novembro deste ano. A saída de Aracruz deve-se apenas ao bom desempenho do papel nos últimos dias, informou a instituição. A Prosper também incluiu Copel PNB no portfólio, retirando Sadia PN. A corretora atribuiu à Copel preço-alvo de R$ 22,70 - a ser atingido em 12 meses -, que indica um potencial de valorização de 46,45% em relação ao fechamento de ontem. O analista Gustavo Alcântara explicou que a escolha de Copel deve-se ao baixo preço do papel e à expectativa com a privatização. Para ele, a Sadia também é uma boa empresa, mas "teve uma performance razoável nos últimos dois meses". Alcântara disse esperar boa concorrência na privatização da Copel, ao contrário do que aconteceu no leilão da Cesp. Nas recomendações da Fama Investimentos, também houve alterações. A corretora elevou o preço-alvo de Brasil Telecom PN, de R$ 25,38 para R$ 27,90 - a ser atingido em 12 meses -, e reduziu o preço-alvo de Itaúsa PN, de R$ 3,09 para R$ 3,01 - a ser atingido em 12 meses. As demais instituições consultadas pela Agência Estado não realizaram alteração em suas recomendações para a semana. Veja abaixo quais são as principais recomendações de investimento de dez corretoras do mercado. Corretoras Ações Preço-alvo (R$) BES Securities - o prazo para que o preço alvo seja atingido não foi definido pela corretora Telemar PN 56,32 Cemig PN 49,00 Copel PNB 23,40 Embraer ON 18,70 Gerdau PN 28,88 Sudameris Corretora ? preço-alvo a ser atingido até setembro de 2001 Emae PN 18,03 Petrobras PN 67,03 Brasil Telecom Par ON 24,98 VCP PN 85,00 Light ON 420,34 BBV Corretora - preço-alvo a ser atingido em 12 meses Brasil Telecom Par PN 32,00 Telemar PN 73,50 Copel PNB 25,00 Tele Centro Oeste Celular PN 9,20 Globocabo PN 2,30 Fator Doria Atherino ? preço-alvo a ser atingido até dezembro de 2001 Bradesco PN 16,56 Telemar PN 63,17 Cemig PN 54,00 Embraer PN 25,75 Itaúsa PN 2,79 Fama Investimentos ? preço alvo a ser atingido em 12 meses Magnesita PNA 7,71 Brasil Telecom PN 27,90 Guararapes PN 13,11 Santista Têxtil 323,10 Itaúsa PN 3,01 Indosuez W. I. Carr - preço justo calculado para o momento Telemar PN 68,30 Sadia PN 1,90 Usiminas PNA 14,20 Perdigão PN 22,50 Cemig PN 47,00 Unibanco - preço-alvo a ser atingido em 12 meses Sadia PN 1,90 Brasil Telecom Par PN 33,40 Bradesco PN 17,10 Coteminas PN 233,00 Petrobras PN 63,90 Brascan - preço alvo a ser atingido até julho de 2001 Cemig PN 45,00 Pão de Açúcar PN 83,65 Telemar PN 56,00 Vale PNA 68,60 Tele Nordeste Celular PN 5,87 Prosper - preço-alvo a ser atingido em 12 meses Petrobras PN 72,50 Tele Celular Sul PN 6,75 Brasil Telecom Par PN 27,50 Copel PNB 22,70 Bradesco PN 16,50 Veja também a Coluna de Investimento com as recomendações de investimento dos princiapis bancos.