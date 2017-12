Recomendações de investimento para a semana Entre as dez corretoras consultadas semanalmente pela Agência Estado sobre as principais recomendações de investimento, a Fama Investimentos substituiu em sua carteira de investimentos as ações preferenciais tipo A (PNA, sem direito a voto) da Magnesita pelas ações preferenciais tipo B (PNB, sem direito a voto) da Telemar-Minas (antiga Telemig), com preço-alvo de R$ 203,45 - a ser atingido em 12 meses. A corretora também realizou três alterações de preço. Elevou o preço-alvo de Santista Têxtil PN, de R$ 323,10 para R$ 325,18, e o de Itaúsa PN, de R$ 3,01 para R$ 3,08 - a serem atingidos em 12 meses. A Fama ainda reduziu o preço-alvo de Brasil Telecom PN, que passou de R$ 27,90 para R$ 26,14 - a ser atingido em 12 meses. A BES Securities retirou Cemig PN da sua lista de recomendações, ficando com apenas quatro recomendações. As demais instituições consultadas pela Agência Estado não realizaram alteração em suas recomendações para a semana. Veja abaixo quais são as principais recomendações de investimento de dez corretoras do mercado. Corretoras Ações Preço-alvo (R$) BES Securities - o prazo para que o preço alvo seja atingido não foi definido pela corretora Telemar PN 56,32 Copel PNB 23,40 Embraer ON 18,70 Gerdau PN 28,88 Sudameris Corretora ? preço-alvo a ser atingido até setembro de 2001 Emae PN 18,03 Petrobras PN 67,03 Brasil Telecom Par ON 24,98 VCP PN 85,00 Light ON 420,34 BBV Corretora - preço-alvo a ser atingido em 12 meses Brasil Telecom Par PN 32,00 Telemar PN 73,50 Copel PNB 25,00 Tele Centro Oeste Celular PN 9,20 Globocabo PN 2,30 Fator Doria Atherino ? preço-alvo a ser atingido até dezembro de 2001 Bradesco PN 16,56 Telemar PN 63,17 Cemig PN 54,00 Embraer PN 25,75 Itaúsa PN 2,79 Fama Investimentos ? preço alvo a ser atingido em 12 meses Telemar Minas PNB 203,45 Brasil Telecom PN 26,14 Guararapes PN 13,11 Santista Têxtil 325,18 Itaúsa PN 3,08 Indosuez W. I. Carr - preço justo calculado para o momento Telemar PN 68,30 Sadia PN 1,90 Usiminas PNA 14,20 Perdigão PN 22,50 Cemig PN 47,00 Unibanco - preço-alvo a ser atingido em 12 meses Sadia PN 1,90 Brasil Telecom Par PN 33,40 Bradesco PN 17,10 Coteminas PN 233,00 Petrobras PN 63,90 Brascan - preço alvo a ser atingido até julho de 2001 Cemig PN 45,00 Pão de Açúcar PN 83,65 Telemar PN 56,00 Vale PNA 68,60 Tele Nordeste Celular PN 5,87 Prosper - preço-alvo a ser atingido em 12 meses Petrobras PN 72,50 Tele Celular Sul PN 6,75 Brasil Telecom Par PN 27,50 Copel PNB 22,70 Bradesco PN 16,50