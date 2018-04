Recomendações para compras do Dia das Mães O Dia das Mães é considerada a segunda melhor data para o comércio, depois do Natal. Nesta época, o consumidor vai às compras e muitas vezes se esquece de alguns cuidados para realizar uma compra consciente. O assessor de direção da Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, Dante Kimura, recomenda ao consumidor fugir dos parcelamentos e dos produtos vendidos em camelôs. O consumidor precisa estar atento aos preços, formas de pagamento e qualidade dos produtos. O primeiro passo do consumidor e reunir as publicidades e propagandas dos produtos e realizar uma pesquisa de preços. ?O consumidor não deve se deixar levar pelo lado emocional. Deve realizar uma pesquisa de preços e gastar apenas aquilo que pode?, avisa Dante Kimura. O consumidor a verificar as opções de pagamento oferecidas pela loja antes de realizar as compras. O assessor de direção do Procon-SP aconselha ao consumidor pagar suas compras à vista e fugir do parcelamento. Ele afirma que o consumidor só deve realizar um parcelamento se for realmente necessário. ?Se for realizar uma compra parcelada, o consumidor deve verificar o valor dos juros?, alerta. Se optar em pagar as compras com cheques pré-datados, o consumidor não deve deixar de emitir os cheques nominais à loja, anotando no verso o dia combinado para o depósito e exigir que essa informação conste da nota fiscal. Se o pagamento for feito com cartão de crédito, o consumidor deve estar atento se todos os campos do boleto estão preenchidos corretamente e se o cartão devolvido é realmente o seu. Fuja do cheque especial A recomendação do Procon-SP e que o consumidor não gaste mais do que pode para realizar as compra de presentes e acabe com dívidas no cartão de crédito e no cheque especial. De acordo com pesquisa realizada pelo Procon-SP no mês de abril de 2002 os juros do cheque especial e dos empréstimos pessoais em 14 bancos de São Paulo estão, em média, em 8,84% e 5,48% ao mês, respectivamente. Os juros rotativos do cartão de crédito, de acordo com pesquisa da Agência Estado, estão em 9,77%, em média. Evite comprar produtos de marreteiros Dante Kimura aconselha ao consumidor evitar comprar produtos de camelôs. "Ao comprar produtos de marreteiros, o consumidor perde alguns de seus direitos, pois eles não oferecem nota fiscal, garantia ou manual de instrução dos produtos. Se o produto apresentar problemas, dificilmente o consumidor conseguirá trocá-lo", avisa o assessor de direção do Procon-SP. Os produtos vendidos por camelôs não seguem as normas técnicas de segurança do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). O consumidor deve evitar especialmente produtos com arestas cortantes, materiais inflamáveis, materiais com vidros quebráveis, peças pequenas que as crianças possam engolir, materiais tóxicos e os aromáticos que possam ser confundidos com frutas ou doces. Exija nota fiscal A assessor de diretoria do Procon-SP orienta ao consumidor nunca deixar de pedir a nota fiscal, que é um documento necessário para problemas posteriores à compra. A nota fiscal garante o consumidor em caso de defeitos, problemas e trocas de produtos. Nas compras realizadas fora do estabelecimento comercial, como compras por telefone, catálogo e Internet, o consumidor tem o prazo de sete dias para devolver o produto por arrependimento e receber o dinheiro de volta. Se o consumidor tiver dúvidas ou reclamações a respeito de alguma loja ou empresa, ele deve procurar o órgão de defesa do consumidor de sua cidade. Em São Paulo, o Procon-SP atende no Poupatempo Sé (Praça do Carmo, sem número - Centro), Poupatempo Itaquera (Avenida do Contorno, 60 - Zona Leste) e no Poupatempo santo Amaro (Rua Amador Bueno,176/258 - Zona Sul). O consumidor pode obter informações sobre a quantidade de reclamações contra empresas pelo telefone 3824-0446 ou pelo site do órgão (veja link abaixo).