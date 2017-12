Reconhecimento da China como economia de mercado não é oficial O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, disse hoje que o reconhecimento pelo Brasil de que a China é uma economia de mercado ainda não tem valor jurídico. "É apenas uma manifestação política que entrará em vigor se outras cláusulas do memorando de entendimento forem cumpridas", afirmou Amorim, durante audiência pública nas comissões de Relações Exteriores da Câmara e do Senado. Segundo Amorim, o Brasil só concederá de fato o status de economia de mercado à China se os chineses cumprirem outros compromissos assumidos com o Brasil, referentes a investimentos e parcerias. Ele reconheceu, por outro lado, que a aplicação de direitos antidumping a produtos chineses ficará um pouco mais complicada do que é hoje. "Mas essa foi uma decisão de governo e se houver algum problema grave a algum setor, o governo vai protegê-lo de uma maneira ou de outra", afirmou o ministro.