Recorde de pessimismo dos executivos brasileiros A crise econômica tornou os executivos brasileiros os mais pessimistas do mundo, segundo o Panorama Global, pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV) com a Duke University e a CFO Magazine. Numa escala de zero a 100, o otimismo dos CFOs (Chief Financial Officers) foi de 35,7 pontos no primeiro trimestre, caindo 4,9 pontos em relação à pesquisa anterior.