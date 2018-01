Recorde no preço do petróleo não impede alta de 2% na bolsa Apesar da alta do petróleo, a bolsa paulista manteve a trajetória de recuperação e fechou o pregão em alta de 2,10%, para 18.669 pontos, impulsionado principalmente pelas ações da Petrobras. O volume financeiro somou R$ 792 milhões. O mercado cambial permaneceu volátil. Depois de atingir a máxima de R$ 3,19 (+0,13%), fechou em queda de 0,47%, a R$ 3,18. O risco Brasil encerrou o dia em queda de 20 pontos, em 729 pontos base. No mercado da dívida, C-Bond subiu 1,36%, para US$ 0,883. No mercado de juros, a queda das taxas futuros não impediu que o Tesouro Nacional suspendesse, mais uma vez, a oferta de papéis prefixados no leilão desta terça-feira. Na BM&F, os DIs de janeiro encerraram o dia em 17,79%, contra 18,05% na sexta-feira.