Recuo do petróleo diminui pressão sobre cotações A abertura do negócios no mercado financeiro nesta terça-feira se dá sob menos pressão graças ao recuo do preço do petróleo no mercado internacional, em virtude de um clima menos tenso no Oriente Médio com a retirada das tropas israelenses de duas cidades palestinas. A queda do preço do petróleo contribuiu para a retomada da queda do dólar, do juros e da alta da bolsa. Há pouco, o dólar comercial estava sendo cotado a R$ 2,2830, com queda de 0,44% em relação aos últimos negócios de ontem. No mercado de juros, os contratos de DI futuro, com vencimento em outubro, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagam taxas de 18,310% ao ano, frente a 18,360% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em alta de 0,12%. Com o petróleo na casa dos US$ 26,00, o mercado pode reagir a indicadores positivos, como o atual nível do dólar e o bom desempenho da balança comercial. Mas, reforçam os profissionais, isso não significa que o mercado tenha abandonado a cautela. Ao contrário, parece ainda mais forte a avaliação de que há pouco espaço para corte de juro na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Ontem, o presidente do Banco Central, Armínio Fraga, voltou a citar a crise do petróleo como um fator de preocupação. "Eu disse outro dia, e repito aqui, que isso é um problema, e o sistema tem condições de administrar este problema, mas ele diminui um pouco a nossa margem de manobra", disse Fraga, referindo-se à política monetária. E, em um cenário de dúvida, operadores dizem que prevalece o conservadorismo. O mercado seguirá, portanto, atento ao noticiário externo, especialmente ao preço do petróleo. Também serão acompanhados com atenção os índices de inflação domésticos. Ontem, foi divulgado o Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M), referente à primeira prévia de abril, que apresentou variação de 0,06%, no piso das expectativas (que variavam entre zero e 0,40%). Para o mercado, essa ainda não foi uma boa notícia, porque essa pesquisa não captou integralmente os dois últimos reajustes de preço da gasolina.