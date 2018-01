Recuperação continua em 2018

Os números assustam, como atestam os 12,6 milhões que ainda estão desocupados. No entanto, é impossível não perceber que o pior ficou para trás. O mercado de trabalho atingiu o fundo do poço em março, quando a taxa de desemprego atingiu 13,7%. O País tinha 14,2 milhões de desocupados e 88,9 milhões de ocupados. Desde então foram criados 3 milhões de vagas, o número de desempregados caiu em 1,6 milhão, e 1,4 milhão de brasileiros retornaram ao mercado de trabalho.

A maior parte dos postos de trabalho criados no período foi informal, mas isso era esperado após crise tão longa e ambiente ainda cheio de incertezas. Os empregos sem carteira e os trabalhadores por conta própria representaram 60% desse crescimento, enquanto as pessoas que trabalham como empregadores e no serviço público contribuíram com quase um terço dos novos postos de trabalho. O emprego com carteira não avançou no período.

O retorno dos autônomos e o aumento dos empregadores sinaliza uma melhora das condições da economia. A recuperação cíclica deve comandar a retomada do mercado de trabalho no próximo ano.

A excelente condução da política monetária por parte do Banco Central controlou a inflação e reduziu de forma substancial a taxa básica de juros, a Selic, que deve permanecer baixa em 2018, estimulando a atividade econômica.

Nesse cenário, o crescimento econômico na faixa dos 3% deve gerar novos recuos da taxa de desemprego e o retorno do emprego formal ao longo de 2018. O Ibre projeta para o próximo ano crescimento do PIB de 2,8%, taxa de desemprego de 11,5% em dezembro e criação de 515 mil vagas formais. A incerteza com relação as eleições gerais, que inclui a presidencial, não deve representar risco imediato ao emprego, mas pode abortar a esperada continuidade da melhora em 2019.

PESQUISADOR DO INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS (IBRE/FGV)