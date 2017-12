Recuperação da Argentina ajuda exportações do Brasil A Argentina recuperou, no fim do ano passado, o posto de segundo maior destino das exportações brasileiras. Por uma margem reduzida ? US$ 30 milhões ? fechou 2003 na frente da China, que vinha ostentando o lugar de vice-líder no ranking da vendas externas, depois dos Estados Unidos, líder isolado. Tradicional parceira, a Argentina havia perdido peso relativo com a crise enfrentada nos últimos anos. Mas no ano passado, as exportações para o país vizinho avançaram 95%. O presidente do Grupo Brasil, Eloi Rodrigues de Almeida, avalia que a recuperação da atividade econômica na Argentina está ampliando as exportações do Brasil para lá e deverá elevar os investimentos no país vizinho. O Grupo Brasil reúne 190 empresas nacionais com negócios na Argentina. Segundo ele, empresas brasileiras exportadoras estão dando crédito aos importadores argentinos. Rodrigues de Almeida diz que depois de despencarem entre 2001 e 2002, os investimentos brasileiros dão sinais de retomada em direção ao parceiro de vizinhança. Os dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) mostram que o Brasil vendeu US$ 4,56 bilhões em produtos para o país vizinho e US$ 4,53 bilhões para a China. O primeiro lugar do pódio permanece cativo com os Estados Unidos, que compraram nada menos do que US$ 16,69 bilhões do Brasil.