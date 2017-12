Recuperação da economia é moderada, diz Ipea O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), órgão do Ministério do Planejamento, está vendo sinais de uma recuperação "moderada" da atividade econômica no terceiro trimestre. Indicador elaborado com dados das indústrias de automóveis, papelão e aço aponta crescimento de 3,2% na produção industrial em setembro em relação a agosto e de 3,4% em relação a setembro do ano passado. O indicador "estaria confirmando a retomada da produção industrial em resposta às mudanças nas condições macroeconômicas", segundo nota do Ipea. O Indicador Ipea tenta antecipar o resultado da pesquisa de produção industrial do IBGE, que em agosto mostrou crescimento de 1,5% em relação a julho, mas no acumulado do ano até agosto ainda está 0,5% menor que no mesmo período do ano passado. Se o resultado apontado pelo Ipea para setembro se confirmar, o acumulado do ano deixará de ser negativo.