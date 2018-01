Recuperação da economia está muito mais lenta do que em outras crises, diz Samuel Pessoa

CAMPOS DE JORDÃO - O pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia (IBRE), Samuel Pessoa, disse que enxerga que a recuperação da economia brasileira se mostra, neste momento, muito mais lenta do que em outras crises vividas no passado, já que agora a crise vai além da macroeconomia e afeta a microeconomia, após uma política adotada que foi "desastrosa". "Além do macro, temos que arrumar o micro e por isso vejo uma recuperação mais lenta", disse.

Nesta sexta-feira, foi divulgado o Produto Interno Bruto (PIB) do País no segundo trimestre, que confirmou o quadro recessivo: a economia se contraiu 1,9%

Segundo Pessoa, o governo adotou uma política voltada às empresas, após a crise de 2009, que acabou, ao fim, fragilizando as empresas, que hoje estão endividadas e são pouco produtivas. A desaceleração maior do Brasil em relação a outros países, muito influenciada pela desorganização da oferta que ocorre por aqui, deve-se a um "desastre na política microeconômica", principalmente após a crise de 2009 e com um aumento da presença do estado interventor. Segundo ele, houve escolha de alguns setores para que eles pudessem crescer .

"Ao fazer isso, com política de desoneração, de microeconomia de péssima qualidade, reduzimos o crescimento da produtividade", afirmou, lembrando que as empresas passaram a ter dificuldade em gerar caixa e acabaram se endividamento. Parte desse aumento do endividamento ocorreu por que o setor público acabou emprestando de forma subsidiada. "Os empresários não se endividaram apenas baseados em decisões privadas", disse.

'Além do macro, temos que arrumar o micro e por isso vejo uma recuperação mais lenta' - Samuel Pessoa - pesquisador do Ibre

Pessoa disse ainda que um dos problemas do Brasil foi a "qualidade da desaceleração da economia no Brasil", que segundo ele foi "desastrosa".

O pesquisador avalia que houve uma desorganização da capacidade da oferta no Brasil, o que explica a queda da capacidade produtiva. "Essa é a característica maior da nossa desaceleração até a passagem do terceiro para o quarto trimestre do ano passado, depois disso a queda passa a ser queda de demanda", disse. Segundo ele, essa queda da demanda é necessária no sentido de colocar a inflação dentro da meta.

Juros. Em relação às taxas de juros, Pessoa disse que seria um erro reduzir os juros "na marra". "Tentamos isso nos últimos quatro anos e isso deu resultados desastrosos", disse, no 7º Congresso Internacional de Mercados Financeiro e de Capitais, organizado pela BM&FBovespa.

Pessoa disse que o Brasil tem pela frente um problema fiscal "extremamente sério" e que o CDS (Credit Default Swap, na sigla em inglês), que mede o risco do País, está apenas "contando esse problema".