Recuperação de Serra ajuda C-Bonds brasileiros Os C-Bonds, títulos da dívida brasileira, já registraram alta de 2,5%, sendo negociados a 60,75 centavos de dólar, nest amanhã. Segundo operadores da City londrina, mais do que o impacto da reunião ontem em Nova York entre Armínio Fraga, Pedro Malan e representantes de bancos estrangeiros, a recuperação dos ativos brasileiros reflete principalmente o resultado da pesquisa do Vox Populi feita para o jornal Correio Braziliense, que mostra que a distância entre Ciro Gomes e José Serra caiu para 10 pontos. Há também a expectativa entre os investidores de que a pesquisa do Ibope que será divulgada hoje irá apresentar a mesma tendência, com José Serra crescendo alguns pontos e Ciro Gomes perdendo algum terreno. "A reunião de Nova York foi positiva, mas ficou no campo das promessas", disse um analista de um banco europeu. "O que está animando o pessoal desde ontem é o fato de que a previsão de que Serra poderia se recuperar com o programa eleitoral na televisão tem alguma chance de ser concretizada." Mas, apesar desse clima mais favorável, os analistas salientam que ainda é muito cedo para se concluir que a recente tendência de recuperação dos ativos brasileiros é sustentável. Segundo eles, apesar da recuperação de Serra, é preciso acompanhar as próximas pesquisas para saber se ela se ampliará. "Essa primeira pesquisa é como uma dieta", disse um operador." Na primeira vez que você se pesa após alguns dias de regime, a perda incial de alguns quilos traz satisfação mas é preciso ver se das próximas vezes o ritmo vai continuar."