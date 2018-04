Recuperação depende de novo governo, dizem analistas europeus Ao fechar o acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), a economia brasileira ganhou fôlego para atravessar sem grandes tropeços o difícil período da sucessão presidencial. Os temores de que o País seguia inevitavelmente rumo a uma moratória, que segundo os mais pessimistas poderia acontecer até nos próximos meses, foram afastados. Mas, segundo a opinião consensual de analistas e investidores europeus entrevistados pela Agência Estado, uma recuperação sustentável - ou a "retomada do círculo virtuoso" como disse ontem o presidente do Banco Central, Armínio Fraga - vai depender essencialmente da política econômica do próximo governo pois riscos para o País no médio e longo prazo não foram afastados. Não há dúvida de que o acordo terá um impacto positivo no curto prazo. Prova disso é que ontem os C-Bond brasileiros se valorizaram e a taxa de risco do País recuou. Além disso, as ações das empresas européias com forte presença no Brasil, embaladas pelo ?efeito samba? registraram ganhos enormes. Ainda hoje, algumas empresa com forte exposição ao Brasil estão acumulando alguns ganhos no mercado europeu. Papéis de empresas com forte exposição a outros países emergentes também se beneficiaram pois o acordo com o Brasil sinalizou que o FMI poderá estender o seu apoio a outras economias em dificuldades. Os mercados externos não foram apenas surpreendidos positivamente pelo tamanho do crédito disponibilizado pelo FMI, US$ 30 bilhões, mas principalmente pelo fato de as autoridades de Washington não terem exigido um maior aperto fiscal no País nos próximos anos. "Ninguém esperava esse valor e muito menos que o FMI iria desembolsar uma grande soma sem exigir um compromisso formal dos candidatos ou estabelecer metas econômicas mais rigorosas", disse Ingrid Iversen, diretora do fundo de investimentos Rothschild Asset Management. ?Opção de risco político" No entanto, essa aparente flexbilidade do FMI pode ser enganosa, alertam alguns analistas. O estrategista chefe para mercados emergentes do HSBC, David Lubin, disse que o acordo oferece ao FMI uma opção de risco político". "O próximo governo poderá não desembolsar nada dos US$ 24 bilhões previstos para o próximo ano caso seja incapaz ou oponha-se a implementar um programa aceitável para o FMI", disse. Para o chefe do departamento de risco da consultoria Economist Intelligence Unit (EIU), David Anthony, o acordo garante uma estabilidade no curto prazo, mas também não acaba com as dúvidas em relação ao novo governo. "O acordo é volumoso, mas há um detalhe importante, ele é contigencial, apenas seis bilhões de dólares estarão disponíveis neste ano", disse Anthony. "Caso a nova administração não implemente uma política apoiada pelo fundo, o dinheiro simplesmente não estará disponível e a situação ficará muito difícil novamente." Anthony salientou que o acordo anunciado ontem tem alguma semelhanca com aquele fechado entre o fundo e a Argentina em setembro do ano passado. "Era também um acordo condicional e o governo argentino não conseguiu seguir o roteiro acertado com o FMI", afirmou. Anthony, a exemplo de muitos outros analistas, acredita que os dois últimos meses deste ano serão cruciais para uma eventual recuperação sustentável da economia brasileira. "Será nesses meses que o candidato vencedor irá apresentar a sua equipe econômica e dará sinais concretos de como pretende conduzir o País", afirmou. Segundo o analista, há três cenários possíveis para novembro e dezembro. "O primeiro é que o José Serra vença, o que será visto como um fator tranquilizador pelo mercado. O segundo, também positivo para o mercado, teria um candidato de oposição, Lula ou Ciro Gomes, como presidente eleito com uma postura de entendimento com o FMI. O último cenário, sinônimo de séria crise, seria um Lula ou Ciro presidente não sinalizando um acordo com o fundo", explicou. Anthony acredita, no entanto, que os candidatos de oposição irão adotar uma "postura pragmática e moderada" em relação à economia com a aproximação das eleições. "Retórica de campanha é uma coisa, mas a realidade econômica do País não dá espaço para aventuras." "Maior ajuste fiscal será necessário" Para o diretor de finanças públicas da agência de classificação de risco Fitch Ratings, Richard Fox, o próximo governo terá de reforçar o ajuste fiscal e procurar formas de estimular o crescimento econômico para evitar novas crises. "Se não houvesse o ângulo eleitoral, o FMI dificlmente teria concedido uma ajuda de US$ 30 bilhões sem exigir maiores ajustes fiscais na economia brasileira", disse Fox. Segundo ele, a crise parece ter acelerado a convergência dos candidatos em torno de alguns pontos básicos da economia, que serão fundamentais para os desembolsos do fundo no próximo ano. "O comportamento do próximo governo, principalmente no campo fiscal, será fundamental para sabermos sobre a sustentabilidade de longo prazo do País", disse Fox. "Para se garantir a estabilidade, será preciso se fazer mais, reduzir o déficit fiscal e achar formas de estimular o crescimento econômico."