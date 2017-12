Recuperação do emprego em SP é a melhor desde 95 A recuperação do emprego industrial no Estado de São Paulo em março, de 0,56%, foi a melhor desde o mesmo mês de 1995, quando o aumento foi de 0,71% na comparação com fevereiro daquele ano, segundo a Fiesp. Nos últimos 24 meses este foi o quinto índice positivo. A indústria recuperou 8.938 empregos nos três primeiros meses de 2003, uma alta de 0,59% ante igual período do ano passado. Foi o melhor primeiro trimestre desde 1995, quando a recuperação foi de 1,58%. Apesar do bom desempenho neste início do ano, a Fiesp acredita que o emprego industrial deverá fechar o ano sem crescimento em relação ao ano passado. "Devemos esperar, na melhor das hipóteses, um zero a zero em relação ao nível de emprego de dezembro de 2002", disse a diretora da federação, Clarice Messer. "Essa recuperação é em parte sazonal e em parte estrutural. E o estrutural é sustentado pelo aumento das exportações". Messer disse que a valorização do real permite ao Banco Central baixar os juros básicos na reunião que termina amanhã do Copom. "Não sei dizer se a queda vai acontecer, mas o caminho está aberto", afirmou. Segundo ela, os indicadores econômicos como os de inflação, câmbio e risco País estão melhorando, o que reforça a possibilidade de queda dos juros.