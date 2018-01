Recuperação do setor aéreo deve demorar anos, diz Boeing O chairman e executivo-chefe da Boeing Co., Phil Condir, afirmou que poderá demorar vários anos até que o setor aéreo verifique uma recuperação do tráfego. Segundo ele, uma reestruturação poderia levar cinco anos. "Trata-se de uma questão estrutural, agravada pelos atentados de 11 de setembro e pela condição econômica", disse Condit em entrevista à rede de televisão CNBC. Ele disse que, apesar de a época estar difícil para o setor, os negócios militares da Boeing estão "muito fortes". Presente em Davos para o Fórum Econômico Mundial, Condit afirmou que o tom pessimista e anti-americano atribuído ao encontro não está presente nas conversações "mais profundas".