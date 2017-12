Recuperação dos EUA deve começar no 2º trimestre O presidente do Federal Reserve Bank de Nova York, William McDonough, afirmou que a economia norte-americana deverá começar a mostrar sinais de recuperação no segundo trimestre e voltar a um crescimento robusto no segundo semestre. Ele fez essas declarações ao responder a perguntas no fim de um jantar em Bangkok, na Tailândia. Para McDonough, o crescimento da produtividade os EUA deverá continuar por mais cinco ou seis anos. Ele acrescentou que o número de postos de trabalho criados nos EUA em janeiro deve fazer melhorar a confiança do consumidor, embora o número de empregos na indústria tenha caído. "Nossa visão é a de que estamos passando por uma correção severa de estoques. A probabilidade é de que comecemos a mostrar sinais de recuperação no segundo trimestre, o que significa que a economia norte-americana voltará a ter um crescimento robusto no segundo semestre", disse McDonough. As informações são da Dow Jones.