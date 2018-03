Recuperação econômica dos EUA está "vacilante" O secretário do Tesouro dos EUA, John Snow, reconheceu hoje que a recuperação da economia norte-americana está fraca e vacilante. "A economia está numa recuperação, mas é uma recuperação insuficiente para criar empregos para as pessoas que precisam", disse Snow a membros do subcomitê de orçamento da Câmara dos Deputados. "É uma recuperação, mas uma recuperação que é vacilante, ou fraca". O secretário disse que está "realmente preocupado" com relação a perspectiva de crescimento no Japão e na União Européia. "A fraqueza naquelas economia é um dos motivos porque nós não estamos tendo um desempenho melhor", afirmou. Snow disse que a perspectiva econômica vacilante torna crucial para o Congresso a aprovação da proposta do presidente George W. Bush de corte de impostos. Em resposta a alguns membros que expressaram preocupação de que os cortes nos impostos irão aumentar o déficit orçamentário, Snow repetiu a avaliação de que as atuais projeções de déficit orçamentário são mais provavelmente temporários e, portanto, não irão pressionar as taxas de juro no longo prazo.