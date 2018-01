Recuperação econômica perde fôlego O vigoroso ritmo de recuperação da economia registrado no início do ano começou a perder fôlego. Pela terceira semana consecutiva, o Indicador de Movimentação Econômica (Imec/Fipe-Estadão) teve variação negativa. Nos 30 dias encerrados em 15 de abril, o indicador recuou, em média, 1,63% em relação ao período imediatamente anterior. "O resultado não chega a ser terrível, mas temos de olhar com mais cuidado a recuperação do nível de atividade, pois o ritmo não está tão firme", afirma Zeina Latif, coordenadora do Imec e pesquisadora da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Apesar da retração do índice na segunda quadrissemana de abril, desde o início do ano até a segunda quadrissemana do mês passado, o indicador acumula alta de 5,63%. O Imec está maior nesta comparação anual porque o parâmetro, que é o primeiro quadrimestre de 99, é fraco por causa dos efeitos da desvalorização cambial ocorrida nesse período, que afetou negativamente as decisões dos agentes econômicos. Além disso, pondera ela, houve um crescimento forte no ritmo de atividade no início deste ano e o Imec acumulado estaria refletindo ainda esse aumento. O Imec é calculado com base em variáveis que apontam o comportamento da economia, sem medir a produção efetivamente. Estão neste indicador o movimento de passageiros de ônibus intermunicipais e no Aeroporto de Congonhas, o transporte rodoviário, movimento no aeroporto, consultas para vendas à vista e a prazo da Associação Comercial de São Paulo e consumo de energia elétrica.