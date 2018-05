Recuperação industrial sucessivamente adiada Em maio, as expectativas de retomada da economia, em geral, e da indústria, em particular, foram proteladas mais uma vez, mostrou a Pesquisa Mensal de Emprego e Salário (Pimes) do IBGE: o nível de emprego e o número de horas pagas pelas empresas caíram. O número de vagas cedeu 0,5% entre abril e maio e 0,7% entre os meses de maio de 2012 e 2013 - e, sob esse critério, é o vigésimo resultado negativo consecutivo e o pior desde dezembro de 2009. A indústria de transformação começa a ajustar o quadro de pessoal à demanda. Esta é insatisfatória e a tendência é de declínio na oferta de vagas.