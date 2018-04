Recuperação técnica determina alta nas Filipinas A bolsa filipina fechou em alta de 2,69%, com recuperação técnica, depois de vários pregões em queda e sem grandes volumes negociados. O mercado sul-coreano também registrou alta hoje. O índice Kospi encerrou o dia em +1,90% com a alta dos preços futuros que estimulou as compras no mercado à vista. Taiwan teve queda de 0,70% em razão das expectativas da reunião do Fed (Federal Reserve, o BC dos EUA), que acontece hoje. A reunião do FOMC também foi o principal fator que levou à baixa de 0,61% do Nikkei 225, da bolsa de Tóquio. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,44%; Indonésia: +0,15%; Malásia: +0,25%; Tailândia: +0,25% e Cingapura: +2,26%.