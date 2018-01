Recuperação técnica garante alta do índice Kospi O mercado sul-coreano teve alta de 0,56% nesta terça-feira, com recuperação técnica pelo terceiro pregão consecutivo. A bolsa filipina fechou hoje em baixa de 0,80% em razão da realização de lucros depois de quadro sessões consecutivas em alta. Em Tóquio houve recuo de 0,19%, com realização de lucros, principalmente blue chips, no final do pregão. As compras realizadas por fundos públicos durante a manhã mantiveram o Nikkei 225 em alta durante a maior parte da sessão. As bolsas de Hong Kong, Malásia e Taiwan continuam fechadas em razão do feriado do Ano Novo Chinês. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Indonésia: +0,90%; Tailândia: -0,01% e Cingapura: +0,63%.