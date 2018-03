Recuperação técnica garante alta em Seul O mercado sul-coreano fechou hoje em alta de 1,29%, com recuperação técnica na segunda metade do pregão, apesar das preocupações dos investidores sobre a guerra no Iraque. Segundo o Financial Times, o provável acordo entre EUA e Coréia do Norte também deu suporte à bolsa. Nas Filipinas, a caça por barganhas garantiu o avanço de 0,31% da bolsa de Manila. O Nikkei 225 caiu 1,06%, seguindo a queda em Wall Street (Dow Jones: - 0,35%; Nasdaq: -0,23%). Fundos públicos de pensão foram a mercado, impedindo que o índice caísse para abaixo dos 8.000. Taiwan sofreu retração 0,82%, com as preocupações sobre a epidemia de pneumonia que se espalha pelo sudeste asiático. Às 5h30 (em Brasília), as demais bolsas asiáticas registravam: Hong Kong: -0,11%; Indonésia: +0,34%; Malásia: -0,01%; Tailândia: -0,47% e Cingapura: -0,35%.