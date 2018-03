Recurso à comercialização agrícola é recorde em 2009

Até então, o recorde de recursos direcionados pela Pasta para este fim era do ano de 2006, quando as operações somaram R$ 2,2 bilhões - os valores não foram corrigidos pela inflação do período. Naquele ano, receberam apoio do governo 21,7 milhões de toneladas de produtos agrícolas. Em 2009, apesar do valor mais expressivo, a quantidade de produtos adquiridos ou subsidiados pelo governo foi menor, de 15,52 milhões de toneladas.

"Valendo-se de diversos mecanismos de apoio direto à comercialização, o Ministério da Agricultura está preparado para responder às necessidades do setor rural em termos de comercialização e de abastecimento", avaliou o secretário de Política Agrícola do Ministério, Edilson Guimarães, por meio do comunicado.

Dados do ministério apontam que a Pasta destinou mais de R$ 12,2 bilhões nos últimos sete anos para apoiar 63,8 milhões de toneladas de produtos agrícolas. Os recursos beneficiaram o algodão, arroz, café, feijão, mandioca, milho, trigo, vinho, leite, soja e sisal. Comprando diretamente dos produtores ou incentivando a aquisição por meio de subvenções, a Agricultura aplica os recursos para apoiar a comercialização de forma a garantir o preço mínimo ao produtor e o abastecimento.