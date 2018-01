Recurso de multa não tem resultado garantido A Agência Estado contatou cinco empresas de recurso de multa que prometem evitar a perda da carteira. Apenas uma informou como consegue reduzir a pontuação. Em três, o telefone não atendia. A única que atendeu a Agência não quis informar como obtinha o sucesso prometido em 80% a 90% dos recursos. Um dos artifícios para recorrer - segundo o assessor de trânsito da empresa que se dispôs a passar as informações -, José Soares, é alegar que o motorista não foi notificado da multa. A notificação é um aviso anterior ao recebimento da multa. É aí que o motorista deve indicar quem causou a infração. Basta preencher um papel com o nome da pessoa indicada que deve assinar o documento. É possível argumentar isso, segundo o assessor, porque não há como provar se o motorista foi notificado. A outra linha de defesa é alegar que enviou a indicação para órgão que multou, mas o documento não chegou. O Detran informa que não aceita esses argumentos (ver matéria no link abaixo). No entanto, Soares diz que é dessa forma que consegue reduzir os pontos dos motoristas, mas nunca retirar os 20 pontos em todos os casos atendidos pela empresa. "Diminuímos a pontuação e, consequentemente, a pena, que varia de um a 12 meses", diz. O custo para recorrer por essa empresa varia de R$ 450 a R$ 540. Por isso, nesse tipo de argumentação, pouco importa se a multa foi cometida em 1998, 1999 ou 2000. A última lista de motoristas que podem ter a carteira cassada publicada pelo Detran soma multas desses três anos. Mesmo com a pena atenuada, o motorista ainda tem de passar por um curso de reciclagem. Em São Paulo, o curso é fornecido no Detran na Divisão de Educação de Trânsito e no interior nos Centros de Formação de Condutores. Independentemente de o motorista procurar uma empresa especializada ou não, os documentos necessários para o recurso são o original do procedimento de suspensão e xerox do comprovante de endereço, do CPF, do RG e da CNH. O Detran lembra que se o recurso for repassado a uma empresa, é necessário que o motorista entregue uma procuração para o seu representante. Caso contrário, precisa ir pessoalmente.