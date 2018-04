Recurso do FAT pode beneficiar montadoras

O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, informou ontem que encaminhará ao Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) proposta para destinação de R$ 200 milhões voltados ao financiamento de carros novos a taxistas. A proposta será avaliada na próxima reunião do conselho, no dia 28 de julho, e tem por objetivo aquecer a produção do setor automotivo nacional. Pelos termos da proposta, a linha de financiamento será voltada apenas para veículos novos de fabricação nacional. Os taxistas poderão financiar até 90% do valor total do automóvel, em um prazo total de cinco anos. A taxa final de juros será de 0,82% ao mês, ou 10,24% ao ano. "Esta linha já existiu, mas foi desativada há anos. Inicialmente, acredito que o produto será oferecido pela Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. A importância do financiamento é grande porque aquece toda a cadeia automotiva, que passa por setores como siderurgia, mineração e autopeças", avalia Lupi. Essa não é a primeira iniciativa do ministério para incentivar as vendas do setor automotivo. Em maio, o FAT liberou R$ 100 milhões para o financiamento de motos de até 150 cilindradas. De acordo com o ministro, a procura da linha tem sido grande e pode ser ampliada antes do esperado. Lupi informou que também encaminhará ao conselho do FAT proposta de seguro defesa para os pescadores da Bacia do Uruguai. Os trabalhadores daquela região foram impedidos pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) de realizar pescas por tempo ainda indeterminado. O ministro explicou que serão atendidos 7.500 pescadores, que receberão um salário mínimo por tempo a ser definido para compensar a suspensão dos seus trabalhos. "De acordo com as regras do seguro desemprego, o auxílio terá duração máxima de cinco meses. O custo mensal seria, aproximadamente, de R$ 7 milhões". O ministro do Trabalho informou ontem que a estatal Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social) ficará responsável, a partir do ano que vem, pela gestão tecnológica do site do ministério. Lupi pediu desculpas públicas na quinta-feira pelo constrangimento sofrido por trabalhadores que entravam na seção de seguro desemprego do site e encontravam a orientação de digitar a palavra-chave "vagabundo" para acessar o serviço. A gestão tecnológica do site é feita pela Datamec/Unisys, que tem contrato com o ministério somente até dezembro.