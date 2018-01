Recurso para bônus poderão vir de novo fundo O presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), José Mário Abdo, disse há pouco que a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE) está analisando uma proposta de criação de um fundo nacional com os recursos arrecadados por todas as distribuidoras com o pagamento da sobretaxa cobrada dos consumidores que gastam além da meta de consumo para eles fixada. Com isso, o rateio desses recursos seria nacional e não mais no âmbito de cada distribuidora. A idéia, segundo Abdo, é beneficiar o maior número de consumidores possível. Ele explicou que poderia haver superávit com essa arrecadação em algumas concessionárias e déficit em outras, daí a razão do rateio nacional. Pela regra vigente, as distribuidoras teriam que pagar o bônus aos consumidores que gastam até 100 kWh/mês e fazer o rateio dos recursos excedentes para pagamento de bônus aos usuários que consomem entre 100 e 200 kWh/mês. O rateio entre todas as distribuidoras poderá garantir o pagamento dos consumidores de até 100 kWh/mês, mas poderá não ser suficiente para pagar aqueles da faixa entre 100 e 200 kWh/mês. A proposta, se adotada, poderá também evitar o desembolso de recursos do Tesouro, que já havia sido anunciado pelo presidente da CGCE, ministro Pedro Parente, para pagamento do bônus aos consumidores com gasto abaixo de 100 kWh/mês, caso fosse necessário.