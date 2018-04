Recurso para emergentes é o menor em sete anos O fluxo de capitais para os países emergentes em 2002 pode ser o mais baixo nos últimos sete anos, ficando em torno de US$ 130 bilhões. O declínio será particularmente forte na América Latina, e se acentuou a partir de abril deste ano. A previsão de fluxo de capitais privados para as economias emergentes do Instituto de Finanças Internacionais (IIF) está sendo revista para baixo, com um drástico declínio para a América Latina tendo sido registrado desde abril. A informação é de David Gould, responsável pela publicação periódica deste documento de projeção dos fluxos de capitais para os mercados emergentes. O IIF, em Washington, é patrocinado pelos maiores bancos do mundo. A última previsão oficial foi feita em abril, e era de um fluxo total de US$ 160 bilhões para todos os emergentes em 2002. Agora, "parece que os fluxos totais serão mais ou menos os mesmos, ou talvez ligeiramente menores, do que os números já deprimidos do ano passado", informou Gould, por e-mail. O último relatório, que está sendo revisto, já não era dos mais otimistas. Ele previa que os fluxos totais para os países emergentes atingiriam US$ 160 bilhões em 2002, acima dos US$ 132 bilhões de 2001, que foi o pior ano desde 1998. Mas o IIF frisava que os números de 2002 ficariam bem abaixo da média de 1995 a 97, o auge dos fluxos para os emergentes. O relatório foi feito antes que os temores de que a economia americana voltasse à recessão se intensificassem. Em abril, o IIF também tinha uma visão mais otimista sobre a América Latina do que aquela que veio de fato a ocorrer nos meses seguintes. No relatório, estava escrito que "a crise da Argentina não se associou ao contágio financeiro generalizado que foi visto em crises anteriores, e as eleições vindouras em um grande número de economias emergentes provavelmente serão calmas". O nervosismo eleitoral no Brasil, e o grande aumento da aversão ao risco no mercado financeiro internacional, evidentemente, ainda não faziam parte das projeções do IIF em abril. As previsões do fluxo de investimentos privados para 2002 para países emergentes eram basicamente de investimentos diretos, que o IIF projetava em US$ 117 bilhões. O crédito, bancário e não-bancário, em termos líquidos, estava projetado em US$ 21 bilhões. Na média dos últimos anos, o crédito privado líquido para os países emergentes foi perto de zero. A previsão de fluxos de capitais para a América Latina em 2002, no relatório de abril, era de pouco mais de US$ 50 bilhões. As hipóteses do relatório, porém, eram mais otimistas do que o quadro que se tem hoje em dia. Para o Brasil, a previsão era de crescimento econômico de 2,5%, e hoje o consenso do mercado está na faixa de 1% a 1,5%. No caso da Argentina, o IIF previa uma queda do PIB de 9% em 2002, quando se espera hoje que ela alcance cerca de 15%. A previsão total de investimento direto na América Latina do IIF era de US$ 37,4 bilhões para 2002, com zero de fluxo líquido para o mercado acionário. A projeção para o mercado de bônus era de ingresso líquido de US$ 16,3 bilhões, e a de empréstimos bancários era ligeiramente negativa, praticamente zero. Para a Ásia, a projeção do IFF de abril era de fluxos privados totais de US$ 68 bilhões, com investimentos diretos de US$ 58 bilhões. Na Europa, a projeção era de US$ 30 bilhões de fluxo privado, com US$ 19 bilhões de investimento direto. Segundo Gould, no novo relatório, que deve ficar pronto em duas semanas, a queda na projeção dos fluxos para a Ásia e a Europa será menor do que a redução para a América Latina.