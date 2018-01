Recurso pretende suspender pagamento de bônus A Advocacia-Geral da União (AGU) poderá interpor, amanhã, um recurso junto ao Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região, no Rio de Janeiro, para tentar suspender liminar concedida pela 7ª Vara Federal, obrigando as concessionárias de energia cariocas - Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro (Cerj) e Light - a pagarem bônus a todos os consumidores que tenham reduzido seu consumo acima das metas fixadas pelo governo, incluídos aqueles que gastaram mais de 100 kWh por mês. A AGU está estudando o melhor mecanismo jurídico para derrubar a decisão, que poderá ser um agravo ou pedido de suspensão da liminar. No recurso, o governo federal deverá usar como argumento as regras estabelecidas pela medida provisória que criou a Câmara de Gestão da Crise de Energia (GCE) e o plano de racionamento. O documento determina que a arrecadação proveniente da cobrança de sobretaxa deve ser usada para o pagamento de bônus para aqueles consumidores que economizaram mais que a meta e que uma eventual sobra de recursos deve ser distribuída entre aqueles que observaram a meta mas consomem mais de 100 kWh. Para o governo, é importante conquistar uma vitória na Justiça, pois essa decisão pode consolidar-se e balizar outras determinações da Justiça. Na ação, movida pela Associação Nacional de Assistência ao Consumidor e ao Trabalhador (Anacont), estão arrolados como réus as duas concessionárias e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o órgão regulador do setor. Outras ações questionando medidas do plano de racionamento foram impetradas na Justiça em São Paulo.