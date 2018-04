Recursos de servidores de SP estão retidos, diz Santander Os dados preliminares sobre a disputa das contas dos quase 600 mil funcionários públicos do Estado de São Paulo, que desde janeiro passaram a receber os salários pela Nossa Caixa, são muito favoráveis, na avaliação do vice-presidente executivo do Santander Banespa, José Paiva Ferreira. Do total de recursos que o governo depositava mensalmente para o pagamento dos servidores e que passaram para o concorrente, aproximadamente 90% vêm sendo transferidos de volta para o banco, afirmou. Os números do Santander contrastam com os divulgados pela Nossa Caixa, que estimou em apenas 35% o total de recursos que voltavam para o banco espanhol. "Não sei como eles estão medindo isso, mas posso dizer que, em abril, o total de recursos transferidos para nós até superou 90%", disse. Ferreira não comentou a operação de compra da folha de pagamento dos funcionários públicos estaduais de São Paulo pelo concorrente, que pagou R$ 2,084 bilhões para ter o direito de explorar a folha por cinco anos. Dentro da estratégia de reter o máximo possível de clientes que passaram a receber no banco estadual, o Santander voltará a adiantar o valor equivalente ao salário na conta dos servidores na instituição no segundo dia útil de maio, antecipou Ferreira. Aumento de capital O aumento de capital de R$ 1,5 bilhão anunciado pelo Santander Banespa nesta semana servirá para sustentar o crescimento das atividades do banco no País, segundo Ferreira. "Essa é uma operação recorrente e normal para a expansão dos negócios", afirmou. De acordo com comunicado encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação será feita por meio da emissão de novas ações, com subscrição particular. Ferreira preferiu não comentar o interesse do banco espanhol nas operações brasileiras do ABN Amro. O Santander participa do consórcio formado por RBS e Fortis que ofereceu o equivalente a US$ 98 bilhões pela instituição. A idéia do grupo é dividir os ativos do banco, e o Santander ficaria com os negócios da América Latina. "Não tenho nenhuma informação adicional sobre esse assunto", limitou-se a dizer o vice-presidente do banco no Brasil