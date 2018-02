Recursos do BID agora poderão ser desembolsados em real O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) anunciou nesta segunda-feira a aprovação do empréstimo em moeda local (reais) para âmbito da Linha de Crédito Condicional para Projetos de Investimento (CCLIP), convênio multibilionário com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O CCLIP permite ao BNDES usar recursos de três operações sucessivas de até US$ 1 bilhão cada uma, num período de nove anos. O primeiro dos três empréstimos já foi desembolsado quase por completo com operações que totalizaram US$ 990 milhões dos Estados Unidos. Espera-se para breve um pedido do BNDES para um segundo programa. Lançado em 2004, o CCLIP permitiu que o BNDES apoiasse a expansão, a integração e o acesso a financiamento para o setor brasileiro de micro, pequenas e médias empresas. Os empréstimos são de médio e longo prazos a projetos de investimento e capital de giro permanente para tornar as firmas mais competitivas. A modificação, autorizada pela Diretoria Executiva do BID e amparada pelo novo Mecanismo de Financiamento em Moeda Local, permitirá que o BNDES solicite desembolsos em reais e a conversão dos saldos de empréstimos pendentes também em moeda local, se assim o desejar. Flexibilidade nos prazos A reformulação do CCLIP envolve também outras inovações, tais como a flexibilidade em determinar prazos e termos da amortização e preços baseados no custo efetivo do financiamento. Os recursos do programa no âmbito do CCLIP totalizarão US$6 bilhões e os empréstimos contarão com a garantia do governo federal do Brasil. Desde 1995, o BID, o maior e mais antigo banco de desenvolvimento regional, apoiou cinco programas de linha de crédito multissetorial com o BNDES, num total de US$4,5 bilhões. O BNDES, a única fonte significativa de financiamento de médio e longo prazos para intermediários financeiros no Brasil, fornece crédito a micro, pequenas e médias empresas, o que desempenha um papel fundamental na modernização da indústria, dos serviços e dos processos produtivos.