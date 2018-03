Recursos do BID beneficiarão pequenos e médios exportadores Os recursos de US$ 1 bilhão que o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) colocou à disposição esta semana para incentivar o comércio exterior dos países latino-americanos serão destinados a operações entre US$ 50 mil e US$ 10 milhões, beneficiando pequenos e médios exportadores. "O que estamos vendo são demandas para transações nesses patamares, que certamente atenderão às expectativas das pequenas e médias empresas", disse à Agência Estado o diretor do Departamento do setor Privado do BID, Ellis J. Juan. Na última quarta-feira, o banco lançou o Programa de Reativação de Financiamento para o Comércio Internacional, com o objetivo de aliviar a escassez de recursos para o comércio exterior na América Latina, considerado vital para o crescimento econômico da região. Segundo o BID, o programa atenuará os efeitos da contração de financiamento para as exportações e importações provocados pela crise econômica em alguns países. Juan explicou que os recursos são para a América Latina e o Caribe e não haverá nenhum tipo de discriminação. "Deve haver maior concentração em países que têm enfrentado problemas para captar recursos no exterior a taxas competitivas, como Brasil, Argentina, Uruguai e Bolívia", afirmou. Não é o caso do Chile e do México, por exemplo, cujas taxas de risco país se encontram próximas do que é conhecido como "investment grade". Perguntado se as taxas de juros e os spreads bancários seriam atraentes para a pequena e média empresa exportadora ganhar competitividade, Juan disse que os financiamentos serão feitos por meio de instituições bancárias privadas e públicas de cada país. ?O BID não será responsável pelas operações. Apenas garantimos que as transações serão analisadas caso a caso e os preços dos fundos bastante atrativos.? Juan afirmou também que o BID está totalmente comprometido com o Brasil, com o crescimento do comércio exterior e com a recuperação da economia do País. "Acreditamos que se o Brasil, começar a crescer toda a América Latina crescerá. Certamente o País é uma locomotiva da região", afirmou.