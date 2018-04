Recursos do BNDES para Petrobrás sairá nesta quinta

O ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, confirmou nesta quarta-feira, 29, que o governo anuncia amanhã uma liberação de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para que a Petrobrás financie seu planejamento estratégico. O ministro não mencionou o total de recursos. Segundo informação antecipada pelo jornal O Estado de S.Paulo, o anúncio será feito pelo presidente Luiz Inácio Lula Silva, e o valor deverá ser de R$ 25 bilhões.

No Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede provisória da Presidência da República, a assessoria do governo confirmou, há pouco, que o presidente estará amanhã à tarde na sede do BNDES, no Rio de Janeiro, onde fará o anúncio da liberação de recursos do BNDES para a Petrobrás. De manhã, Lula estará em São Paulo, onde terá um encontro, na Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), com a presidente do Chile, Michele Bachelet.

Ainda nesta quarta-feira, Paulo Bernardo, questionado se a liberação de recursos para a Petrobrás não seria uma forma de capitalizar a estatal, afirmou que a empresa é um bom cliente: "Para o BNDES é bom empresar para a Petrobrás. Para a Caixa (Econômica Federal), é bom emprestar para a Petrobrás. Tem bancos japoneses e americanos que gostam de empresar para a Petrobrás, mas ficaram momentaneamente combalidos, mas devem estar de olho grande para emprestar para a Petrobrás."